La alcaldía de Medellín manifestó que aumentó las medidas correctivas por arrojar basuras y escombros en el espacio público en un 41%, pasando de 218 sanciones en 2024 a 308 infractores durante este año.

El aumento de personas sancionadas se debe a las estrategias de vigilancia, que incluyen patrullaje constante, el uso de videovigilancia y el apoyo del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES).

El comportamiento inadecuado puede generar multas que superan los $2 millones de pesos por el incumplimiento del Código de Seguridad y Convivencia.

Lea también: Este sábado, Colombia mostrará los progresos más recientes en la investigación del Galeón San José

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó que, paralelamente a las sanciones, se han realizado más de 2.300 intervenciones ambientales enfocadas en la recuperación de puntos críticos y áreas naturales estratégicas de la ciudad.

Más información: Cayó 'La Contadora', pieza clave del lavado de $53.000 millones del Clan del Golfo en Urabá

La articulación entre las secretarías de Seguridad y Medio Ambiente ha permitido una mayor eficacia, priorizando la atención en zonas críticas y avanzando en la detección de residuos voluminosos y de Construcción y Demolición (RCD).

La Administración Distrital recordó a la ciudadanía la importancia de hacer una disposición correcta de los escombros para evitar sanciones y afectaciones ambientales.

Los ciudadanos que requieran este servicio pueden comunicarse con la Línea Amiga 604 444 56 36 para recibir orientación sobre los sitios autorizados y los procedimientos adecuados para la entrega de estos materiales.

Fuente: Alerta Paisa