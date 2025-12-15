Cilindro con banderas del ELN genera alerta en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar

Autoridades activan alerta por cilindro con insignias del ELN en Cesar
Autoridades activaron protocolo de seguridad tras hallar un cilindro con banderas del ELN en La Jagua de Ibirico, en alerta por paro armado.
Foto: Cortesía -Comunidad
Las autoridades del departamento del Cesar activaron un protocolo de seguridad tras el hallazgo de un cilindro con banderas alusivas al ELN en zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, sector de Las Palmitas, en medio de la alerta nacional por el paro armado de 72 horas anunciado por este grupo armado ilegal.
