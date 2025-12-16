Autoridades reportan normalidad en Boyacá pese a anuncio de paro armado del ELN

El 12 de diciembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas continuas en todo el territorio nacional, el cual comenzaría el 14 de diciembre y se extendería hasta el 17 del mismo mes, según lo informado por ese grupo armado ilegal.

Desde el anuncio del paro, las autoridades nacionales y regionales activaron alertas de seguridad, mientras se comenzaron a reportar ataques a peajes, zonas públicas y miembros de la fuerza pública en varios departamentos del país, entre ellos Antioquia, Norte de Santander y Santander, de acuerdo con reportes oficiales conocidos en los últimos días.

Sin embargo, en un encuentro reciente con autoridades locales, se informó que Boyacá no ha presentado afectaciones relacionadas con el paro armado anunciado por el ELN, según el balance entregado por las entidades encargadas de la seguridad departamental.

Fuente: Sistema Integrado de Información