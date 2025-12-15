Estados Unidos rechazó amenazas tras paro armado del ELN: “Narcoterroristas”

La Embajada de Estados Unidos en Colombia expresó un contundente rechazo a las reiteradas amenazas del ELN, al que señaló de continuar con el narcotráfico, los ataques y el abuso contra el pueblo colombiano.

“Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques y el abuso del digno pueblo colombiano”, se lee en un comunicado oficial.

La sede diplomática cuestionó que este grupo guerrillero pretenda presentarse como defensor de los derechos de los colombianos, cuando, según indicó, las consecuencias de sus acciones recaen nuevamente sobre la población civil.

Más noticias:Autoridades activan alerta por cilindro con insignias del ELN en Cesar

Fuente: Sistema Integrado de Información