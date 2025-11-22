La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, presentó ante jueces de control de garantías a cinco señalados integrantes de las disidencias de las FARC, capturados en flagrancia durante operaciones militares dirigidas contra estructuras de alias 'Iván Mordisco' en Guaviare y Amazonas.

Operativo en Calamar y hallazgos militares

En la vereda Itilla de Calamar (Guaviare), la Fuerza Aeroespacial Colombiana detuvo a Óscar Estiven Guerrero Rivera, alias Junior, presunto integrante del componente de seguridad de los cabecillas del grupo armado ilegal.

Durante la captura se incautó un fusil, proveedores, munición y una pechera camuflada. En la zona se encontraron 15.250 cartuchos, 121 proveedores, 35 armas de fuego, 55 explosivos, 500 gramos de pentolita y 20 prendas camufladas, entre otros elementos.

Le puede interesar: Multas en Medellín suben 41 % por abandono de escombros en sitios prohibidos

Enfrentamiento en Amazonas y judicialización

En el sector conocido como ‘Tres Islas’, entre Mirití Paraná y Puerto Santander (Amazonas), fueron capturados cuatro hombres que se movilizaban por el río Caquetá: Juan Sebastián Souza Lobelín, Richard Vilches Noriega, Jeisón Quiceno Chamorro y Eduard Alexis Santanilla Ranoque.

Durante la operación fue recuperado un menor de edad, puesto a disposición de la autoridad competente.

En el procedimiento se incautaron más de 27 millones de pesos, cuatro fusiles, munición, 942 kilogramos de marihuana, además de equipos tecnológicos como un disco duro, GPS, tableta, radio de comunicaciones y memorias USB.

Los cinco capturados fueron imputados por la Fiscalía por concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso restringido.

Ninguno aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Fuente: Sistema Integrado de Información