Autoridades analizan tres hipótesis por el siniestro que dejó 17 muertos en Antioquia

Las autoridades de tránsito y transporte de Antioquia avanzan en la investigación para establecer las causas del siniestro vial ocurrido el domingo 14 de diciembre en Remedios, en el que murieron 16 jóvenes egresados del Liceo Antioqueño y el conductor del bus.

Desde el momento del accidente, los equipos técnicos trabajan en la recolección de información y en el análisis de las condiciones del vehículo y de la vía.

De acuerdo con los primeros reportes, tres hipótesis concentran la atención de los investigadores: una posible falla mecánica, un microsueño del conductor o una presunta distracción.

Estas líneas de análisis se mantienen abiertas mientras avanzan las inspecciones técnicas y la evaluación de los elementos recopilados en el lugar del hecho.

Fuente: Alerta Paisa