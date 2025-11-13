Tres de cada diez profesionales del sector tecnológico en el mundo son mujeres (28.2%), según el Foro Económico Mundial en 2024. Esa cifra evidencia la brecha de género en la industria digital.

Frente a este panorama, Avanza TEC busca ser una herramienta para equilibrar el acceso y la participación femenina en la tecnología.

“Avanza TEC que es una iniciativa del ministerio de las TIC que busca transformar la vida de las personas llevando educación digital gratuita a todos los rincones de Colombia. Es una iniciativa que ha sido cocreada con los grandes tecnológicos del mundo, como Google, Microsoft, IBM, Fortine, son más de trece aliados tecnológicos”, explicó Natalia Barrero, gerente del proyecto.

Esta iniciativa cocreada junto a empresas como Google, Microsoft, IBM y Fortinet, ofrece más de diez líneas de formación en áreas como inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad y habilidades blandas, con cursos completamente gratuitos y certificados.

¿De qué se trata la iniciativa?

Uno de los propósitos importantes del programa es reducir la brecha de género en el sector tecnológico. Actualmente, el 28% de las personas formadas son mujeres, un número que el MinTIC busca incrementar mediante estrategias de mentoría y espacios de inspiración con expertas del sector.

Los participantes no solo adquieren conocimientos técnicos, sino también reciben el acompañamiento de mentores de grandes compañías tecnológicas, quienes los guían en su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional.

Además, el programa promueve encuentros presenciales donde las mujeres pueden conectarse con referentes de la industria y fortalecer su red de contactos. En esta apuesta por el talento digital, el Ministerio anunció también una nueva alianza con Huawei para abrir la competencia ICT Competition, que estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

Convocatoria

La convocatoria está dirigida a estudiantes y docentes interesados en retarse en temas de ciberseguridad, inteligencia artificial y computación en la nube. La experiencia de Dilia Afanador, creadora de la marca EcoCosmética, refleja el impacto de estos procesos.

“Con los talleres del Ministerio aprendí a usar mejor las redes sociales y a dar visibilidad a mi emprendimiento. Antes hacía todo de forma empírica; ahora aplico estrategias que me ayudan a crecer”, afirmó.

A través de historias como la de Dilia, Avanza TEC demuestra que la tecnología no solo impulsa la innovación, sino también el liderazgo femenino, generando nuevas oportunidades para miles de colombianas que hoy se preparan para asumir un papel protagónico en el futuro digital del país.

