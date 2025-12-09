Bala perdida atraviesa pared y cae en la cama de un menor en Apartadó que se salvó de milagro

Una familia del barrio Rosales de Apartadó vivió momentos de intensa angustia luego de que una bala perdida atravesara la pared de su vivienda e impactara en la cama de un menor de edad. No hubo heridos.

El incidente ocurrió en horas de la tarde de este lunes, justo cuando el menor estaba con su madre en un negocio cercano, evitando una tragedia por minutos.

El proyectil, presuntamente disparado al aire, penetró la estructura de la vivienda.

El momento posterior quedó registrado en video. Las imágenes muestran el agujero en la pared y la marca del proyectil incrustado sobre el colchón del niño.

La familia hizo un llamado urgente a las autoridades, exigiendo una investigación inmediata para identificar a los responsables.

