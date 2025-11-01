Más de 1.000 uniformados de la Policía reforzaron la seguridad en la celebración de Halloween en las principales calles de Medellín. El Ejercito también estuvo apoyando la jornada en puntos estratégicos, con la Secretaría de Movilidad del Distrito, como lo fue en Manrique; Comuna 3, El Poblado, Comuna 14, Castilla; Comuna 5, Belén, en Barrio Antioquia y la autopista, entre otros.

Le puede interesar: Prohíben rodadas de motociclistas en Halloween: Manizales endurece controles

Según el reporte de las autoridades, fueron más de 500 motocicletas inmovilizadas, 40 vehículos inmovilizados, alrededor de 800 comparendos impuestos por infracciones de tránsito. La Policía logró 32 capturas, a esto se suma que más de 160 armas blancas fueron incautadas.

"Podemos decir que hay un buen balance. Se logró evitar las grandes concentraciones de motocicletas, se logró acompañar los lugares comerciales para garantizar que hubiera condiciones de seguridad y de tranquilidad para que la gente pudiera disfrutar de estas fiestas", indicó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.

Estos operativos por parte de las autoridades de Medellín se implementaron teniendo presente las reconocidas rodadas que en esta época del año se hace la capital antioqueña.

Le puede interesar: ¿Qué no debe hacer en Halloween? Estos son los agüeros más populares

Por último, es resaltado por la Alcaldía que los esquemas de seguridad estuvieron reforzados por las más de 3.500 cámaras del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad.

El año anterior, para esta fecha de la celebración de Halloween, las autoridades inmovilizaron más de 400 motocicletas por mal parqueo y falta de documentación, mientras que 36 cuchillos fueron incautados. Además, se impusieron más de mil comparendos por infracciones a las normas de tránsito y una persona fue capturada por agredir a un servidor público.

Fuente: Sistema Integrado de Información