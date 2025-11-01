La Secretaría de Movilidad de Manizales y la Policía Nacional adelantan controles más estrictos y sanciones más severas para los motociclistas que sean sorprendidos integrando las denominadas 'rodadas del terror' durante la celebración de Halloween.

Señalaron que en las caravanas del pasado 29 de octubre 103 motociclistas fueron sorprendidos movilizándose disfrazados, maniobrando peligrosamente y causando alteración al orden público por lo que se hicieron acreedores de onerosos comparendos, mientras que 51 motocicletas fueron inmovilizadas.

Y es que en un Puesto de Mando Unificado adelantado sobre el mediodía de este viernes 31 de octubre, las autoridades de Manizales establecieron las acciones que se implementan este 31 de octubre y 1 de noviembre para garantizar la seguridad y la convivencia durante las celebraciones del día de Halloween y las actividades del fin de semana. Las medidas buscan prevenir incidentes, proteger la vida y promover la responsabilidad ciudadana en el espacio público.

El plan operativo involucra a las Secretarías de Movilidad y del Interior, la Policía Metropolitana, la Unidad de Gestión del Riesgo y otras dependencias de la Alcaldía de Manizales, que trabajarán de manera conjunta en controles de tránsito, operativos de prevención del consumo de alcohol y vigilancia en zonas de alta afluencia.

Uno de los puntos más relevantes definidos en el PMU es la prohibición total de caravanas o rodadas durante la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre. Esta decisión busca evitar hechos de alteración al orden público asociados a la velocidad excesiva, la obstrucción de vías y el sobrecupo en motocicletas o vehículos particulares.

El secretario de Movilidad de Manizales, Juan Felipe Álvarez Castro, explicó que las medidas tienen un carácter estrictamente preventivo.

“Queremos que este 31 de octubre se viva con alegría, pero con responsabilidad. No se autorizarán rodadas ni caravanas, porque lo más importante es cuidar la vida. Invitamos a los padres a estar siempre cerca de sus hijos y a los conductores a no mezclar el volante con el alcohol. La seguridad es tarea de todos”.

Durante las jornadas se reforzará la presencia de autoridades en zonas comerciales, bancarias y recreativas para prevenir delitos como el hurto y garantizar el orden público. También se adelantarán campañas de sensibilización para que los padres mantengan acompañados a los niños, eviten disfraces que limiten la visibilidad y promuevan el uso de elementos reflectantes cuando transiten por la vía pública.

Asimismo, se recordó que está prohibida la venta de licor a menores de edad y que no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en vehículos ni en lugares públicos no autorizados. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos utilizar transporte público o taxis habilitados y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol.

La Alcaldía de Manizales reiteró su llamado a vivir estas fechas con prudencia, respeto y responsabilidad, destacando que las celebraciones son una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar y comunitaria.

“La seguridad y la cultura ciudadana deben ir de la mano en una ciudad que valora la vida”, concluyó el mensaje del PMU.

