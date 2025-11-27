Se acerca fin de año y, como siempre, los colombianos ya estamos corriendo para organizar nuestras compras navideñas. Queremos lo mejor, a buen precio y, por supuesto, que se ajuste a nuestro presupuesto.

Pero hay buenas noticias para quienes aún no saben cómo empezar a tachar regalos de la lista: el Black Friday está a la vuelta de la esquina.

Este año, el también llamado 'viernes negro' llega del viernes 28 al domingo 30 de noviembre en toda Colombia, y promete descuentos en prácticamente todo: tiendas físicas, plataformas en línea y, atención, también en vuelos. Es la oportunidad perfecta para aprovechar y conseguir lo que necesitas sin romper la alcancía.

Pero esta noticia no solo interesa a quienes buscan regalos o ropa, también a quienes quieren viajar. Varias aerolíneas ya anunciaronbajas de precio durante el Black Friday, así que si estabas pensando en planear unas vacaciones o visitar a la familia, este es el momento.

