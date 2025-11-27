Black Friday 2025: ¿Cómo conseguir vuelos baratos en Colombia?

Desde Bogotá a Medellín o Cartagena, las aerolíneas ya lanzaron promociones que no querrás perderte. ¡Aquí te contamos los detalles!

Se acerca fin de año y, como siempre, los colombianos ya estamos corriendo para organizar nuestras compras navideñas. Queremos lo mejor, a buen precio y, por supuesto, que se ajuste a nuestro presupuesto. 

Pero hay buenas noticias para quienes aún no saben cómo empezar a tachar regalos de la lista: el Black Friday está a la vuelta de la esquina.

Este año, el también llamado 'viernes negro' llega del viernes 28 al domingo 30 de noviembre en toda Colombia, y promete descuentos en prácticamente todo: tiendas físicas, plataformas en línea y, atención, también en vuelos. Es la oportunidad perfecta para aprovechar y conseguir lo que necesitas sin romper la alcancía.

Pero esta noticia no solo interesa a quienes buscan regalos o ropa, también a quienes quieren viajar. Varias aerolíneas ya anunciaronbajas de precio durante el Black Friday, así que si estabas pensando en planear unas vacaciones o visitar a la familia, este es el momento.

