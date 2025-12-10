El Carmen de Bolívar se viste de Navidad con Bolívarland: será del 11 al 14 de diciembre

El Carmen de Bolívar se prepara para vivir la magia de la Navidad con la llegada de Bolívarland, una ciudad navideña de ensueño diseñada para disfrutar en familia. Del 11 al 14 de diciembre, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., habitantes y visitantes podrán disfrutar de una programación llena de actividades, sorpresas y momentos inolvidables.

El evento contará con un show de Navidad cada día a las 8:00 p.m., prometiendo una experiencia llena de ilusión y espíritu festivo. Esta iniciativa, liderada por el gobernador Yamil Toro Arana, la Primera Gestora Social Ángela Salas y el equipo de la Gobernación de Bolívar, busca reunir a la comunidad en un ambiente de alegría y convivencia.

La gobernación invita a todas las familias a vivir cuatro días de celebración en un entorno seguro y lleno de color, donde la tradición navideña se convierte en una experiencia única para grandes y pequeños.

Fuente: Alerta Caribe