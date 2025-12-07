Boyacá enciende la Navidad: alumbrados y planes en 57 municipios

La agenda navideña en Boyacá reúne lo mejor de sus manifestaciones culturales, religiosas, gastronómicas y turísticas, aseguraron las autoridades que aprovecharon a los ciudadanos para que conozcan el alumbrado que se inauguró este fin de semana.

En las 13 provincias del departamento de Boyacá se ofrece "una robusta y variada programación durante todo el mes de diciembre, la cual se extenderá incluso hasta el fin de semana del Puente de Reyes en enero de 2026", dijeron los organizadores.

Alumbrado navideño en Boyacá

Son 57 municipios los que integran el recorrido navideño donde se inauguraron alumbrados navideños, eventos deportivos y culturales, mercados campesinos, ferias gastronómicas y presentaciones artísticas.

También se realizarán las tradicionales novenas y verbenas "que hacen parte de la identidad boyacense". Las entidades de Turismo en Boyacá confirmaron que durante diciembre se dispusieron varios escenarios que combinan "tradición, arquitectura colonial, paisajes iluminados y actividades para todas las edades".

Entre los atractivos más representativos se destacan el municipio de Villa de Leiva con su tradicional festival de luces, que reúne espectáculos de juegos pirotécnicos y visita de miles de personas en esta época.

También está el alumbrado en el Pantano de Vargas, organizado para dar la bienvenida a la Navidad. En el Valle de Tenza, están las provincias de Neira y Oriente, donde se celebrarán las novenas navideñas a través de "comparsas, eventos culturales y muestras musicales".

En Tunja, capital de Boyacá, se ofrecerán "conciertos, encuentros artísticos, variedad de pesebres y una destacada iluminación en su centro histórico y corredores turísticos".

Otro atractivo es la gastronomía navideña que incluye "buñuelos, natilla, masato, envueltos, chicha y otros postres tradicionales.

La Gobernación de Boyacá y la mayoría de las Alcaldías invitaron a los habitantes y turistas internacionales, a participar en todas las actividades que los municipios han preparado para esta temporada.