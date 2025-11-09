Las autoridades lograron la captura de cuatro peligrosos integrantes del grupo delincuencial “Los Palmeños”. Entre los detenidos se encuentra alias “Kike”, identificado como el segundo cabecilla y quien hacía parte del cartel de los más buscados del departamento (del Chocó).

La operación principal se desarrolló en el municipio de Unión Panamericana, donde se capturó a los dos principales objetivos: Alias “Kike”: Segundo cabecilla de “Los Palmeños” y listado como uno de los más buscados del Chocó.

Registra un extenso prontuario criminal, incluyendo tres anotaciones por homicidio y siete por otros delitos. Alias “Cucho Alirio”: Señalado como coordinador de zona y dinamizador de delitos como extorsiones, hurtos y tráfico de estupefacientes. Cuenta con cuatro anotaciones por diferentes conductas delictivas.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura de “Los Palmeños” generaba zozobra e inseguridad en la comunidad, afectando gravemente el desarrollo económico del Chocó.

El modus operandi se basaba en la intimidación violenta, pues los criminales amenazaban a sus víctimas (principalmente comerciantes) con la activación de artefactos explosivos en sus establecimientos de comercio para forzar el pago de millonarias exigencias económicas.

Así lo confirmó; el coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director Gaula Policía Nacional. Simultáneamente, la ofensiva contra la estructura se extendió a otras ciudades, logrando dos capturas adicionales: Alias “Berrido”: Capturado en Quibdó.

Es señalado como el dinamizador de múltiples crímenes en la capital chocoana y el encargado de conseguir armamento para el grupo. Alias “Rey”: Capturado en Pereira (Risaralda). Era el encargado de dinamizar las extorsiones contra comerciantes y residentes de los barrios Horizonte y Las Palmas de Quibdó, además de ejecutar homicidios y hurtos.

Fuente: Alerta Paisa