El Oriente Antioqueño se ve sacudido por un nuevo acto de violencia. Luis Fernando Ocampo Arias, de 38 años, conocido popularmente como 'Gurrumina' o 'Gurre', fue asesinado en la zona rural del municipio de Nariño.

Ocampo Arias era exconcejal de la localidad (periodo 2020-2023) y propietario de un vehículo tipo escalera. El crimen se registró en la vereda Puente Linda, a unos 45 minutos del casco urbano. Según informe oficial, la víctima fue retenida por hombres armados y ejecutada al borde del camino.

Detalles del ataque

Un ciudadano que se identificó como conductor del vehículo escalera de la víctima, y que se movilizaba por la vía que conduce de la vereda Puente Linda al corregimiento Puerto Venus, relató el suceso a la estación de policía.

El conductor manifestó que, a la altura de la entrada a San Isidro, por el puente del río San Pedro, el vehículo fue interceptado por tres sujetos encapuchados que se movilizaban en dos motocicletas.

Los agresores detuvieron el vehículo, obligaron a bajar al exconcejal Ocampo y permitieron que el conductor se alejara. Metros más adelante se escucharon disparos. La víctima era una figura reconocida en Nariño por su activa participación en procesos políticos y sociales y por el liderazgo que ejerció durante su paso por el Concejo municipal.

Este homicidio se suma a una creciente ola de violencia en la subregión, incrementando la zozobra de la población ante la presencia e intimidación de grupos armados ilegales.

Hace menos de una semana, la alcaldesa de Nariño, Erika Cardona Pérez, había denunciado públicamente la situación de intimidación que viven los habitantes de la vereda El Recreo, solicitando a las autoridades una investigación célere y la captura de los responsables.

El asesinato del exconcejal; se inscribe en un violento lapso de menos de 24 horas en el Oriente Antioqueño, donde se han reportado cuatro personas asesinadas, incluyendo un líder juvenil en El Carmen de Viboral.

Fuente: Alerta Paisa