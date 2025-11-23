La policía capturó a tres presuntos integrantes de un componente delincuencial del GDO “El Mesa”, responsables, al parecer, de la distribución de droga en el municipio de Marinilla, oriente antioqueño.

La operación fue desarrollada por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la SIJIN y la SIPOL, tras labores de investigación que permitieron identificar los lugares destinados a la distribución de drogas en zonas residenciales del municipio.

Las autoridades llevaron a cabo cuatro diligencias de allanamiento y registro. Los capturados: alias “Cristofer”, señalado como expendedor de la red; alias “Diego” y alias “Jhon”.

Durante los allanamientos, se incautaron diversas dosis de estupefacientes que estaban listas para ser distribuidas: 20 dosis de marihuana, 15 dosis de base de coca y 25 dosis de bazuco.

La intervención busca reducir la presencia delincuencial en sectores residenciales y mitigar riesgos asociados como: riñas, hurtos, consumo de drogas en espacio público y afectaciones a la población joven.

Fuente: Alerta Paisa