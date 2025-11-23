Tres personas resultaron con lesiones leves y fueron trasladadas a centros asistenciales, tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el sector de la Loma de Robledo, en la calle 80 con carrera 65. El siniestro, presuntamente causado por una volqueta que perdió el sistema de frenos, dejó un saldo de 12 vehículos afectados, incluyendo dos buses.

La Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó que los lesionados son el conductor de uno de los buses, así como el conductor y el acompañante de un vehículo particular. Aunque fueron llevados al hospital, el reporte preliminar indica que sus heridas no revisten gravedad. Sobre la gravedad del accidente, el secretario de movilidad Pablo Ruiz, aseguró que se iniciará una investigación.

Según las autoridades, el incidente generó un cierre parcial en la Avenida 80, entre la Calle 65 y la Calle 54A, en ambos sentidos, lo que provocó una fuerte congestión vehicular.

Autoridades de la Secretaría de Movilidad, el Cuerpo de Bomberos y la Policía atendieron la emergencia de manera coordinada. Al momento, las unidades continúan en el punto con el conteo exacto de los vehículos comprometidos y finalizando las labores para la habilitación total de las vías.

La volqueta se desplazaba en sentido norte–sur cuando ocurrió el hecho.

