Capturados once miembros de la 'Primera Línea', responsables de hechos vandálicos en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de once integrantes de la banda conocida como los 'PPP', responsables de liderar y orquestar al menos 16 actos vandálicos en la capital del país, y quienes serían miembros de la 'Primera Línea'.

Sus capturas se materializaron luego de más de un año de investigaciones, el análisis de más de cuatro mil horas de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, 18 entrevistas a testigos y víctimas, 18 noticias criminales, seis declaraciones juradas y extracción de información de diferentes perfiles en redes sociales.

Además, las autoridades contaron con un agente encubierto que permitió a los investigadores recolectar el material probatorio para identificar el accionar delincuencial del denominado movimiento radical ‘PPP’, Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo.

