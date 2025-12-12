El Gobierno anunció un paquete de 20 acciones para enfrentar las presiones del mercado del gas, evitar incrementos injustificados en los precios y garantizar el abastecimiento durante 2026. Las medidas fueron presentadas en medio de inquietudes por la oferta del energético, luego de que el comisionado de la CREG, Orlando Velandia, advirtiera que el déficit proyectado para el próximo año estaría entre el 5% y el 12%.

“Lo que consideramos es que, en el peor escenario, alguno de los trimestres del año entrante el déficit puede estar entre el 5% y máximo el 12% si no hacemos nada y no entra gas nuevo”, señaló Velandia.

“Cuando uno habla con el gestor del mercado, esa es la proyección. No estamos hablando de cifras del 30% o el 40%”, agregó.

El comisionado recordó que Colombia importa gas desde 2016 y que el rol de la CREG es “generar las condiciones regulatorias” para asegurar calidad, tarifas razonables y continuidad del servicio.

Medidas anunciadas por el Gobierno

Las acciones se agrupan en cuatro frentes: control de precios, regulación del abastecimiento, planificación y transición energética.

1. Medidas normativas para frenar la especulación

Decreto para limitar intermediación y reventas en el mercado secundario.

Reglas transitorias para el gas interrumpible.

Optimización del uso de la planta de regasificación.

Monitoreo conjunto con la SIC y Superservicios.

Lineamientos para garantizar que las ofertas de los productores se presenten a tiempo.

2. Regulación y gestión del abastecimiento

Reportes mensuales de producción y auditorías de reservas.

Regulación completa del servicio de regasificación del gas importado.

Remuneración para oleoductos que puedan operar como gasoductos.

Reglas para intercambios operativos (SWAP).

Habilitación temporal de infraestructura como el oleoducto Coveñas–Ayacucho.

3. Política pública y planificación

Fortalecimiento del rol del gestor del mercado.

Reducción de costos de transporte bajo nuevos esquemas.

Impulso a la estrategia 200 GBTU para acompañar proyectos de regasificación.

para acompañar proyectos de regasificación. Avance de los terminales de Coveñas y Ballenas previstos para 2026.

y previstos para 2026. Aceleración de trámites sectoriales.

Actualización del Plan de Abastecimiento de Gas Natural.

Evaluación de la inclusión de proyectos de regasificación en el programa PROURE para incentivos tributarios.

4. Sustitución energética y transición

Diseño de una línea de crédito para apoyar a la industria en procesos de sustitución energética.

Presentación del informe sobre alternativas para reducir la dependencia del gas natural.

Abastecimiento y tarifas: lo que dijo la CREG

Durante la presentación, Velandia insistió en que la regulación debe enfocarse en garantizar continuidad y precios razonables:

“La finalidad de la regulación busca que aprovechemos eficientemente los recursos, siempre pensando en el usuario: calidad, tarifas y continuidad del servicio”.

También recordó que la información oficial debe basarse en los reportes del gestor: “Invito a que usemos las cifras del gestor, que es quien tiene la información real del sistema”.

Panorama 2026

Las medidas buscan responder a la estrechez prevista en la oferta nacional y acelerar proyectos de regasificación, infraestructura y flexibilización del transporte. El Gobierno espera que nueva oferta entre gradualmente durante 2026 y reduzca el riesgo de desabastecimiento en los trimestres críticos.

