Capturan a alias 'Caín', cabecilla de Los Pepes e investigado por 70 asesinatos

Las autoridades capturaron a Maicol Andrés Gómez, alias Caín, señalado cabecilla del grupo delictivo organizado Los Pepes y considerado uno de los criminales más peligrosos del Atlántico.

Ante dicha captura se pronunció el general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de la Policía, quien aseguró que “el operativo se logró gracias a un amplio despliegue de capacidades de inteligencia policial e investigación judicial”.

“Por la articulación institucional fue posible ubicar y detener a alias ‘Caín’, quien tenía injerencia delictiva en los municipios de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa, donde presuntamente dirigía actividades criminales como homicidios, tráfico local de estupefacientes y extorsiones”, añadió el general Gualdrón.

