Cae red de extorsionistas en Medellín: más de 100 víctimas afectadas

Con la llegada del último mes del año, las autoridades en Medellín desplegaron una serie de actividades operativas que desde ya empiezan a dar los primeros resultados para combatir las actividades ilícitas.

Durante el anuncio de los 1200 policías que vigilarán la ciudad durante esta temporada de vacaciones, se conoció, también, la captura de cuatro hombres señalados de integrar la estructura delincuencial Caicedo y de ser los principales autores de casos de extorsión en la ciudad.

Entre los detenidos están los alias de ‘Guajiro’, presunto coordinador de la estructura; y alias ‘Gafas’, ‘Barbas’ y ‘Chamo’, quienes estarían vinculados con exigencias económicas dirigidas a comerciantes formales e informales en los sectores de Maturín, Cisneros, San Antonio y La Alhambra, en el centro de la capital paisa.

De acuerdo con el general William Ramón, comandante de la Policía en el Valle de Aburrá, esta estructura tendría más de 100 víctimas a quienes les exigían altas sumas de dinero para dejarlos trabajar.

Por ejemplo, se estima que estas personas cobraban entre 20 mil y 45 mil pesos semanales.

Durante el operativo que contó con el acompañamiento de hombres del Gaula de la Policía, se incautaron también cinco celulares, los mismos que quedaron a disposición de la Fiscalía para evaluar el modus operandi de los delincuentes.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posterior a las audiencias preliminares les fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario, podrían enfrentar penas superiores a 20 años y hasta más de 30 años de prisión.

Autoridades invitan a la ciudadanía para que denuncien todo tipo de actos delictivos durante la época de fin de año.