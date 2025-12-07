Encontraron un cadáver embolsado y cubierto con polisombra en zona verde de Sabaneta

Las autoridades del sur del Valle de Aburrá se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo embolsado en la vereda Pan de Azúcar del municipio de Sabaneta.

El descubrimiento fue reportado sobre el mediodía de este sábado 6 de diciembre. Residentes de la zona alertaron a la línea de emergencias sobre un bulto sospechoso en una zona verde cercana a la Unidad Residencial La Cumbre.

Al llegar al sitio, la patrulla de la Policía encontró el cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad aún es desconocida. El cadáver se encontraba dentro de una bolsa plástica y, adicionalmente, estaba envuelto en una polisombra negra. Según el informe preliminar, el cuerpo estaba oculto entre la vegetación, a escasos dos metros de la vía pública.

La Policía realizó la inspección técnica del lugar y ha abierto una investigación para determinar la identidad de la víctima, las posibles causas de la muerte y quiénes podrían estar detrás de este violento crimen.

Este reciente homicidio ocurre cuatro meses después del primer caso registrado en Sabaneta este año, ocurrido el pasado 24 de agosto. La víctima fue Elías Bartolo Causil Ramos, de 65 años, conocido popularmente como "El Suave", quien fue asesinado con arma blanca en el barrio El Trapiche. Hecho que está siendo investigado.

