En medio de un operativo de Tránsito en la vía Villa Rica- Palmira, las autoridades capturaron a alias 'Hans' señalado como presunto cabecilla urbano del frente 'Manuel Cepeda Vargas' de las disidencias de las Farc y responsable de la instalación de cilindros con explosivos en vías del Valle del Cauca.

De acuerdo con el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del departamento de Policía Valle, en medio del operativo también fueron detenidas otras dos personas cuando se disponían a instalar panfletos alusivos a dicho grupo armado ilegal.

"La Policía Nacional se permite informar de la captura de alias 'Hans' (...), quien sería el supuesto responsable de la instalación de cilindros explosivos el pasado 10 de junio en la recta Cali- Palmira", dijo.

De igual manera, el oficial precisó que "alias 'Hans' fue capturado en flagrancia junto con dos personas más por las seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional cuando se disponían a realizar actividades panfletarias en el Valle".

Según el reporte oficial, en el procedimiento fueron incautados 12 pasacalles alusivos a las disidencias de las Farc, panfletos y propaganda relacionada con el cobro de extorsiones con logos del Frente Urbano 'Manuel Cepeda Vargas' y del Bloque Occidental comandante Jacobo Arenas.

También hallaron una hoja de cuaderno con información relevante para la investigación y cuatro teléfonos celulares. Los tres capturados quedaron a disposición de la autoridades competentes para que respondan por los delitos de tráfico, fabricación o porte de municiones.

Cabe resaltar que alias 'Hans' presenta antecedentes judiciales por los delitos de falsedad marcaria, hurto calificado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, receptación y extorsión.

La Policía indicó que esta acción evitó la distribución del material incautado y afectó la capacidad operativa y de difusión de dicha estructura.

