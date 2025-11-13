Las autoridades del Guaviare levantaron la voz y le pidieron al Gobierno Nacional que los apoye con inversión social y acompañamiento para que los niños y jóvenes no sean reclutados por los grupos armados que delinquen en ese departamento de la Orinoquia donde criminalizan a la población civil y les quitan a sus hijos.

El llamado se hizo esta semana, en medio de los operativos ordenados por el presidente Gustavo Petro al Ministerio de la Defensa para que atacara las disidencias de alias Iván Mordisco en municipios como Calamar, donde murieron 19 guerrilleros y 5 más fueron capturados.

Desde el Guaviare, la diputada Ofelia Quintero dijo que celebraba las operaciones que refuercen la seguridad de los habitantes de los 4 municipios de su departamento, pero que exigía más presencia del Gobierno Nacional en otros aspectos que afectan a esa región, entre ellos el reclutamiento forzado de menores.

Reiteró la diputada que es muy importante que se garantice la seguridad del Guaviare pero que se proteja a los menores que siguen siendo reclutados por estos grupos armados.

"En municipios como Miraflores hay denuncias de varios menores que han sido reclutados debido a la falta de oportunidades tanto académicas y como laborales que no hay para ellos", sostuvo.

Mientras desde el Guaviare se hacen estos llamados de proteger a los menores de edad para que no se dejen seducir por las disidencias se confirmó que bajo estrictas medidas de seguridad llegaron a la Morgue de Villavicencio los cuerpos de los 19 guerrilleros que murieron en Calamar Guaviare, en medio del operativo ordenado por el Ministerio de Defensa Nacional en contra de Iván Mordisco.

Se informó que, dado su alto grado de descomposición de los cuerpos, se dejarán hasta que se logre su identificación y posible entrega a sus familiares. Aun no se sabe si entre esos 19 muertos pueda haber menores de edad, que no solo son reclutados en Meta y Guaviare, sino traídos del Caquetá y el Cauca.

Ante estos resultados y dada la alta cantidad de personas jóvenes muertas, también José Barrios, líder campesino del Guaviare, calificó de importante la presencia del Gobierno Nacional, pero pidió que se proteja a la población civil de estas confrontaciones armadas de parte y parte.

La operación fue dirigida contra la subestructura Martín Villa del Frente Armando Ríos, al mando de alias Iván Mordisco, que está asentada en el Guaviare, según dijo el Ejército.

Fuente: Sistema Integrado de Información