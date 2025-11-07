Una acción violenta se registró en el interior de la iglesia Espiritú Santo del barrio Los Pinos en Cúcuta, en donde un joven atacó con arma blanca en varias oportunidades a un hombre al culminar la Eucaristía.

La víctima fue identificada como Arnold Oswaldo Benítez Salamanca de 39 años de edad, se trata de un ingeniero quien enfrenta heridas en el rostro, en la región lateral de la cabeza y en la parte superior de la oreja, de inmediato fue trasladado por los familiares hasta la clínica Santa Ana en donde lo atendieron inicialmente l y posteriormente fue llevado hasta la clínica Norte en donde será revisado por un cirujano plástico.

La señora Mónica Liliana Aponte García, esposa de la víctima, dijo que el agresor se levantó de la silla y sin mediar palabras agrede a su esposo. Con la reacción rápida de la comunidad, logran retener a Henrry Aponte Rosero de 27 años de edad quien trabaja de asistente de ventas, es señalado de cometer esta acción violenta y fue capturado por la Policía Metropolitana de Cúcuta, igualmente fue decomisado el cuchillo utilizado para atacar al señor Benítez Salamanca.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas del hecho y determinar si se trató de un ataque premeditado.

Los familiares de la víctima desconocen las causas de esta acción violenta y manifiestan que no habían recibido ningún tipo de amenaza de muerte.