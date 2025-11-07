El creador de contenido conocido como 'El Wally' fue asesinado en un ataque armado ocurrido en Floridablanca, Colombia, durante la madrugada del 7 de noviembre de 2025.

Este trágico suceso tuvo lugar en un puesto de comida, donde el influencer se encontraba en ese momento. Según informes iniciales, dos hombres en motocicleta fueron los responsables del ataque, disparando en al menos seis ocasiones.

Las autoridades han confirmado que 'El Wally', cuyo nombre real era Walter Fabián Archila Bermúdez, de 31 años, recibió múltiples disparos y fue trasladado de emergencia a una clínica cercana. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir a las heridas infligidas por los sicarios.

El crimen ocurrió alrededor de las 12:00 a.m., lo que ha llevado a las autoridades a intensificar las investigaciones en la zona. Los sicarios, que estaban vestidos con chaquetas, lograron escapar tras el ataque, lo que ha generado una búsqueda activa para identificarlos y capturarlos.

Una versión preliminar del caso indica que la víctima se desplazaba con su pareja sentimental en motocicleta hacia el establecimiento comercial, momentos en el que la víctima es interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta XTZ de color negro, donde el parrillero sin mediar palabra lo agrede accionando un arma de fuego.

Este hecho ha conmocionado a la comunidad de seguidores que lo acompañaban en sus plataformas digitales. La policía local está revisando las cámaras de seguridad de la zona para obtener más pistas sobre los perpetradores.

'El Wally' se había convertido en una figura popular en redes sociales, donde compartía contenido humorístico y de entretenimiento. Su estilo único y carisma le hicieron ganar una gran cantidad de seguidores, quienes ahora lamentan su pérdida y expresan su indignación ante la violencia que ha cobrado su vida.

Este asesinato resalta un problema mayor en Bucaramanga y el área Metropolitana relacionado con la violencia y el crimen organizado. La inseguridad ha afectado a diversas comunidades, y la muerte de un influencer pone de manifiesto la fragilidad de la vida en un entorno donde la violencia se ha vuelto habitual.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata, con muchos de sus seguidores y colegas expresando sus condolencias y pidiendo justicia.