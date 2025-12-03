Golpe a las disidencias: capturan en Popayán a cabecilla del frente Carlos Patiño

En el occidente del municipio de Popayán, en un operativo de la Policía con el apoyo del Goes, Interpol y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado un cabecilla del frente Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco, conocido como alias Cristian.

El operativo se realizó en la vereda Cajete, donde fue ubicado el sujeto, quien es solicitado por el delito de concierto para delinquir.

Lea aquí:¿Cómo ver el Wrapped de Spotify 2025 en Colombia? Sigue el paso a paso

Según el coronel Germán Alfonso Cornejo Manrique, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, alias Cristian contaba con 10 años de trayectoria criminal, desempeñándose como cabecilla del grupo armado ilegal con influencia en Popayán y el sur del Cauca.

Fuente: Sistema Integrado de Información