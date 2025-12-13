Carrera en Bogotá en homenaje a las mascotas esta Navidad: ¿cuándo y dónde?

Bogotá vivirá una jornada única de deporte, alegría y amor por los animales este domingo 14 de diciembre con la segunda edición de la Carrera Navideña Pet Friendly, un evento que busca fortalecer los vínculos entre familias y sus mascotas en el marco de las celebraciones decembrinas.

La cita, organizada por J Joy Mascotas, tendrá como punto de encuentro el Centro Comercial Bima, en la Autopista Norte #232 No. 35, desde las 6:30 a.m., reuniendo a cientos de bogotanos con sus peluditos para disfrutar de una mañana llena de energía, movimiento y buena vibra.

El evento, que se ha consolidado como una alternativa deportiva y recreativa, promete una experiencia inolvidable para todos los asistentes, ofreciendo un espacio donde los perros y sus dueños no solo compiten, sino que también comparten, aprenden y celebran juntos la temporada más festiva del año. Para muchos, la carrera es una excusa perfecta para salir de la rutina, disfrutar de la ciudad y, sobre todo, fortalecer los lazos con sus mascotas.

Más que una carrera: diversión y conexión familiar

A diferencia de las competencias tradicionales, la Carrera Navideña Pet Friendly no se centra en la rapidez, sino en la experiencia compartida.

La jornada está diseñada para todas las edades y niveles de actividad, con dos modalidades: una caminata de 2.5 km y una carrera de 5 km, pensadas para que cada participante —humano o cuadrúpedo— disfrute sin presión y pueda compartir momentos de cercanía y diversión.

Los organizadores resaltan que el evento es pet friendly y familiar, con el objetivo de convertirse en una tradición navideña en Bogotá.

Cada inscrito recibirá un kit especial, que incluye camiseta conmemorativa, bufanda navideña, hidratación y actividades guiadas, garantizando que la experiencia sea completa para todos. Además, se ofrecerán servicios de bienestar animal, como corte de uñas y limpieza de oídos, asegurando que los perros también se sientan protagonistas del recorrido.

La propuesta no solo busca el entretenimiento, sino que también refuerza la educación y el cuidado responsable de los animales, con espacios donde los asistentes podrán aprender sobre primeros auxilios veterinarios, alimentación adecuada y cuidados generales para sus mascotas. Esto convierte la carrera en una jornada de aprendizaje, convivencia y diversión.