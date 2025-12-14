Cartagena estrenará coches eléctricos gratuitos para turistas en su fase inicial

Tal como se viene anunciando hace varias semanas, el servicio turístico de coches halados por caballos en Cartagena será reemplazado por vehículos eléctricos, pero la reciente novedad es que su operación inicial será gratuita para los habitantes y visitantes de la ciudad.

Según indicaron, la medida busca socializar el nuevo sistema de transporte en el Centro Histórico y en zonas de alta afluencia. El alcalde Dumek Turbay anunció, en el marco de la última parada de Ajedrez al Parque de RCN, que la gratuidad de los vehículos será exclusivamente durante su periodo de prueba, el cual podría extenderse hasta por dos meses, cubriendo la temporada alta de inicios de año.

“Los coches en sus primeros meses, en sus primeros meses serán gratis para probar el coche, el tiempo de prueba del coche se lo vamos a poner a disposición a los cartageneros”, afirmó el mandatario.

El periodo de funcionamiento gratuito de los coches eléctricos se concentrará en las horas de mayor demanda turística, operando todos los días en el horario comprendido entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., con el fin de maximizar la visibilidad y el uso de los vehículos.

Aunque en múltiples ocasiones el alcalde había anunciado que los coches estarían en circulación antes del 20 de diciembre, recientemente la administración distrital informó que aún están finalizando el ensamblaje de la flota completa. Actualmente, se encuentran 24 coches listos para su operación y esperan terminar 24 unidades adicionales en la presente semana, con lo cual se sumarían 48 vehículos. La meta del Distrito es contar con los 62 coches totalmente armados antes del 31 de diciembre.

“Es decir, en enero, cuando a la ciudad no le cabe un alma, van a estar los coches con los jóvenes que van a estar manejando”, indicó el alcalde.

Con respecto a la prueba gratuita, esta podría extenderse “hasta las Fiestas de la Candelaria con los coches gratis” (primera semana de febrero), según el mandatario. Además, anunció que los jóvenes conductores que operarán los coches eléctricos serán vinculados al proceso de Capital Semilla, lo que les garantizará una fuente de ingresos estable.

Fuente: Sistema Integrado de Información