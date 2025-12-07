Cartagena activa plan “Navidad con Propósito” con 3.300 policías y controles especiales

Con 3.300 uniformados, la Policía Metropolitana de Cartagena activó el plan integral "Una Navidad con Propósito”, una estrategia diseñada para fortalecer la seguridad, prevenir delitos y acompañar a los ciudadanos durante las celebraciones de fin de año.

Celebración de Noche de velitas

El lanzamiento se da a propósito la fiesta de la Inmaculada Concepción conocida como "la noche de velitas". Las autoridades indicaron que se reforzará la seguridad en las tres localidades de la ciudad.

El dispositivo se desplegará en las tres localidades de la ciudad, con prioridad en corredores estratégicos como:

Centro Histórico y Corralito de Piedra .

. Bocagrande, Castillogrande y El Laguito.

Zona turística y hotelera de La Boquilla.

Mercados de Bazurto y Santa Rita.

Terminal de Transporte y Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Playas de Marbella, Crespo y La Boquilla.

Sectores comerciales de alta afluencia como Los Ejecutivos, San Fernando, Blas de Lezo, El Bosque y San José de los Campanos, La Castellana y Caribe Plaza.

La Policía indicó que esos puntos concentran las mayores dinámicas de movilidad, comercio y turismo durante diciembre, por lo que se mantendrán patrullajes constantes, puntos de control y acciones preventivas para evitar hurtos, riñas, venta de licor adulterado y situaciones que pongan en riesgo la vida.

Las autoridades indicaron que el plan se estructura en ocho frentes de acción que abarcan distintos ámbitos de prevención y seguridad: