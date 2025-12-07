Cartagena activa plan “Navidad con Propósito” con 3.300 policías y controles especiales

Cartagena refuerza la seguridad con 3.300 policías para la Navidad y la noche de velitas
Cartagena desplegó 3.300 uniformados para su plan “Navidad con Propósito”, con controles en zonas turísticas, comerciales y de movilidad.
Foto: Policía Metropolitana de Cartagena
Con 3.300 uniformados, la Policía Metropolitana de Cartagena activó el plan integral "Una Navidad con Propósito”, una estrategia diseñada para fortalecer la seguridad, prevenir delitos y acompañar a los ciudadanos durante las celebraciones de fin de año.
Celebración de Noche de velitas
El lanzamiento se da a propósito la fiesta de la Inmaculada Concepción conocida como "la noche de velitas". Las autoridades indicaron que se reforzará la seguridad en las tres localidades de la ciudad.
El dispositivo se desplegará en las tres localidades de la ciudad, con prioridad en corredores estratégicos como:
- Centro Histórico y Corralito de Piedra.
- Bocagrande, Castillogrande y El Laguito.
- Zona turística y hotelera de La Boquilla.
- Mercados de Bazurto y Santa Rita.
- Terminal de Transporte y Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.
- Playas de Marbella, Crespo y La Boquilla.
- Sectores comerciales de alta afluencia como Los Ejecutivos, San Fernando, Blas de Lezo, El Bosque y San José de los Campanos, La Castellana y Caribe Plaza.
La Policía indicó que esos puntos concentran las mayores dinámicas de movilidad, comercio y turismo durante diciembre, por lo que se mantendrán patrullajes constantes, puntos de control y acciones preventivas para evitar hurtos, riñas, venta de licor adulterado y situaciones que pongan en riesgo la vida.
Las autoridades indicaron que el plan se estructura en ocho frentes de acción que abarcan distintos ámbitos de prevención y seguridad:
- La vida es primero: se reforzarán los controles nocturnos en sectores como Getsemaní, Bocagrande y la Zona Norte para prevenir riñas y situaciones derivadas del consumo excesivo de alcohol.
- Infancia protegida: las autoridades de Infancia y Adolescencia acompañarán centros comerciales, playas y parques con el fin de evitar la explotación sexual y cualquier vulneración de derechos.
- Seguridad vial: se implementarán controles en los principales accesos a la ciudad —Vía al Mar, Variante Mamonal y Troncal de Occidente— enfocados en exceso de velocidad, embriaguez y condiciones técnico-mecánicas.
- Entornos seguros: intensificarán los operativos contra delitos como hurto a personas, celulares y comercio en zonas como Bazurto, el Centro Histórico, India Catalina, Bocagrande y San Felipe.
- Patrulla Púrpura: brindarán atención prioritaria a mujeres víctimas de violencia, apoyada por la línea 155 disponible las 24 horas.
- Turismo seguro: desplegarán acompañamiento en el Centro Histórico, playas autorizadas, muelles y áreas hoteleras, con especial énfasis en prevenir casos de explotación.
- Control al licor adulterado: incluirá inspecciones permanentes en tiendas, bares y discotecas
- Cero pólvora, más vida: se refiere a los operativos para evitar la comercialización y uso de pólvora ilegal, especialmente en plazas de mercado y zonas periféricas.