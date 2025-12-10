Cayó alias “El Indio” en Segovia: presunto sicario del Clan del Golfo buscado por homicidio agravado
Tenía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas.
Por:Yuli Metaute Londoño
Foto: Cortesía: Policía Antioquia.
Las autoridades de Antioquia capturaron, por orden judicial, a Juan Stevan Rúa Nayaza, conocido como “El Indio”, durante un operativo realizado en el municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño.
La detención se efectuó en el barrio San Joaquín, sector La Yé, donde el hombre fue identificado y verificado en medio de actividades de control.
Al revisar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Lea también: Ideam advierte caída del 50 % al 70 % en las lluvias de diciembre en Antioquia
Según la información oficial, “El Indio” sería sicario de la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, con presencia en Segovia, y estaría vinculado a varios homicidios ocurridos en la zona.
Entre ellos, sería el presunto responsable del asesinato de Xhavy Yair Hernández, perpetrado el 14 de septiembre de 2023 en ese mismo municipio.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para avanzar en su proceso de judicialización.
Fuente: Alerta PaisaSiga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News