Diciembre será más seco en Antioquia: Ideam proyecta disminución de lluvias de hasta 70 %

El Ideam entregó un informe actualizado sobre el pronóstico de lluvia para las festividades del mes de diciembre, con el fin de que las autoridades tomen las precauciones necesarias para proteger a la ciudadanía de incidentes naturales.

De acuerdo con la entidad ambiental, se prevé un aumento de las lluvias y una mayor frecuencia de días fríos en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Sin embargo, aseguran que habrá menos lluvias en zonas del país como Chocó y Antioquia, donde existiría una disminución entre el 50% y el 70%. Para el resto del país se prevén lluvias normales.

Sobre las lluvias que se esperan, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, hizo un llamado a las autoridades a que mantengan una vigilancia permanente sobre el comportamiento de los ríos.

“Es clave reconocer las zonas que por años han sido vulnerables a deslizamientos, derrumbes, inundaciones, entre otros, y, con base en esa información, definir estrategias para monitorear y prevenir la ocurrencia de estos eventos”, aseguró.

De acuerdo con el Ideam, es fundamental que las autoridades locales mantengan activos los planes de prevención y atención de incendios forestales para evitar su ocurrencia y propagación, especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales.

El Ministerio de Ambiente, la UNGRD y el Ideam recomiendan a los comités locales y departamentales de gestión del riesgo, así como a todas las autoridades ambientales, mantenerse atentos de manera permanente a los informes y avisos publicados en los portales web y redes sociales de estas instituciones para prevenir situaciones de riesgo.

Hay que indicar que en lo que va de diciembre las lluvias han afectado a ciudades como Medellín y Rionegro, en Antioquia.

Para el caso de Medellín, el domingo 8 de diciembre se reportó la inundación leve de tres viviendas en el corregimiento Altavista, donde también un vehículo furgón se quedó atrapado cuando su conductor intentó cruzar una quebrada. En ambos casos no se registraron lesionados.

Para el caso de Rionegro, la Alcaldía debió evacuar el primero de diciembre a siete personas y tres mascotas luego de una emergencia por movimiento de masa en el sector Quebrada Arriba. La Administración atendió a las cuatro familias afectadas.

