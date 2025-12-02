Chats de 'Calarca': ¿Por qué el general Huertas sigue ejerciendo funciones pese a la suspensión de la Procuraduría?

Las revelaciones de los chats de alias Calarcá siguen generando revuelo, especialmente por sus presuntos vínculos con el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director del DNI.

Es por ello que, mientras avanzan las respectivas investigaciones, la Procuraduría emitió, el pasado 27 de noviembre, un auto en el cual ordena la suspensión de ambos funcionarios.

Ante la decisión, en este momento el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que acatarían y respetarían dicho auto.

"Vamos a proceder acorde a como diga ese fallo, a esa determinación de la Procuraduría", dijo Sánchez.

Lea más: Ibagué bajo alerta: más de 20 familias aisladas por desbordamiento de quebrada

El ministro reiteró entonces que las investigaciones avanzan por parte de las autoridades y los entes de control, y fue enfático al indicar que será un proceso transparente.

"En un mensaje claro de que todas las instituciones estamos velando por la integridad, la legitimidad y la transparencia. Nosotros nos enfocaremos siempre en proteger nuestra legitimidad y para ello invitamos a toda Colombia a que llame al 157 y denuncie cualquier acto de corrupción o cualquier violación de la ley", agregó Sánchez.

En este caso, el jefe de la cartera de Defensa dijo que es importante que avancen las investigaciones de manera clara para que las instituciones puedan tomar decisiones contundentes.

Fuente: Sistema Integrado de Información