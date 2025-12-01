Una grave emergencia se registró en el sur de Ibagué, específicamente en el sector conocido como La Florida, colindante con la vereda del mismo nombre en el corregimiento 17.

Más de 20 familias permanecen incomunicadas debido al desbordamiento de la quebrada La Volcana, lo que también causó la destrucción de dos puentes peatonales.

Marisela Chaguala, presidenta de la Junta de Acción Comunal, expresó su preocupación por la situación que está afectando considerablemente a los campesinos de la zona, especialmente a los productores de café, banano y plátano.

“La situación provocada por una avalancha nos ha afectado, ya que se nos llevaron dos puentes que eran el acceso a las fincas de la vereda. Las estructuras fueron destruidas por piedras y material de arrastre”, indicó.

Según la presidenta de la Junta de Acción Comunal, se requiere atención urgente, ya que las familias productoras necesitan evacuar sus productos y cumplir con sus obligaciones en la zona urbana.

“Muchas familias necesitan sacar su mercado, considerando que los animales como las mulas, que transportan sus alimentos, no han podido transitar debido a la creciente de la quebrada. Está bastante profunda y por allí no pueden pasar”, agregó la líder comunitaria.

Los habitantes también han expresado su temor, ya que en la parte alta de la montaña se evidencian algunas grietas, lo que podría generar nuevos derrumbes y provocar una tragedia mayor. Esta vía es utilizada por cerca de 20 familias.

Finalmente, la líder comunal aseguró que ya se han comunicado con las autoridades correspondientes; sin embargo, no han recibido la ayuda necesaria para realizar los estudios pertinentes para reconstruir las estructuras.

