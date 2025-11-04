El evento denominado 'Colombia 4.0', uno de los encuentros más destacados del país en materia de tecnología, innovación y formación digital, llega a su cierre en Bogotá luego de recorrer 11 ciudades del territorio nacional.

Durante esta edición que marca 15 años de historia, la ministra de las TIC, Carina Murcia señaló que más de 28.000 personas han participado en las actividades.

Le puede interesar: ¡Infiel! Carro rayado con insultos causa furor en Villavicencio

“Ya llevamos 28 mil personas beneficiadas con nuestro evento Colombia 4.0, y hoy esperamos cinco mil personas aquí, en este epicentro, que será Bogotá”, señaló.

En Bogotá se esperan cerca de 5.000 asistentes durante los dos días de programación en Corferias, donde se reunirán representantes de la academia, el sector privado, emprendedores, desarrolladores y expertos en tecnología.

“Colombia 4.0 es un espacio para conectar ideas, talentos y oportunidades. Nuestra meta es que la tecnología sea una herramienta de cambio para todos los territorios del país”, señaló la ministra.

El evento llegó a regiones como Mocoa, Yopal, Villavicencio, Bucaramanga y Boyacá, lugares donde nunca antes se había realizado una versión del encuentro.

Durante el evento, el Ministerio de las TIC propuso la creación del Hub o centro de Talento Digital, una iniciativa que busca articular al Gobierno con la empresa privada y la academia para capacitar a un millón de colombianos en competencias tecnológicas.

Esta estrategia permitirá fortalecer áreas como la inteligencia artificial, la analítica de datos, la ciberseguridad y la interoperabilidad, claves para la competitividad nacional.

Más información: Asocapitales advierte riesgos del nuevo marco tarifario de servicios públicos propuesto por la CRA

Los cursos que van desde niveles básicos hasta avanzados, cuentan con el respaldo de la OIT, el SENA y compañías tecnológicas de talla mundial como Amazon, Google y Fortinet, las cuales ofrecen certificaciones de industria sin costo para los participantes.

Fuente: Sistema Integrado de Información