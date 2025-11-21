La lucha contra las drogas y el narcotráfico siendo siendo uno de los principales objetivos del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, por lo cual, desde hace varios meses, intensificaron las operaciones para afectar estas redes ilegales y sacar del mercado estas sustancias.

Es así como Colombia alcanzó una nueva cifra récord en incautaciones, con más de 835 toneladas de droga que han sido incautadas en lo corrido de este año.

Ante este panorama y la lucha contra este delito, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares tienen una proyección superior a las 900 toneladas incautadas al cierre del año, superando las cifras de años anteriores.

Lea más: Tesla aterriza oficialmente en Colombia ¿Cuánto costarán sus nuevos vehículos?

La salida de esta droga del mercado representa un duro golpe para los grupos ilegales al margen de la ley como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y bandas de crimen organizado que dependen del tráfico de drogas para sostener económicamente sus rentas ilegales.

El balance

Como un componente estratégico y con el fin de alcanzar estas cifras históricas para el país, el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, reportó avances operacionales que fortalecen la ofensiva nacional en las regiones más complejas frente al tema del narcotráfico y la disputa ilegal de los corredores estratégicos.

En consecuencia, el Ministerio de Defensa presentó un balance amplio sobre la ofensiva nacional contra el narcotráfico, advirtiendo que las organizaciones criminales “tienen una capacidad de recuperación muy alta y es producto del narcotráfico”.

Así las cosas, el ministro Pedro Sánchez confirmó que Colombia alcanzó las 835 toneladas de droga incautada, lo que representa un 7% más que el año anterior, y proyectó que el país superará las 900 toneladas antes de finalizar el año.

Le puede interesar: Estos son los países de América Latina involucrados en la operación de EE. UU. en el Caribe

"A este balance se suma el acumulado del actual Gobierno, con más de 2.700 toneladas de cocaína incautadas, equivalentes a aproximadamente 30.000 millones de dosis que no llegarán a las calles de los países consumidores”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.

LA FM conoció que la ofensiva incluye, además, la destrucción de 5.467 laboratorios en lo corrido del año, lo que significa que las Fuerzas Militares destruyen un laboratorio cada 40 minutos, un incremento del 23% frente a 2024.

El ministro Sánchez subrayó que la dimensión global del problema impone retos estructurales, pues “mientras exista demanda (los 316 millones de consumidores), es prácticamente imposible anular la producción”.

¿Qué hace el CONAT?

El Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, es una unidad del Ejército Nacional que fue creado en 2021 y constituye uno de los pilares operativos que complementan la lucha contra las economías ilícitas en las regiones priorizadas.

Más noticias: Andrés Idárraga asume como ministro de Justicia interino en el gobierno Petro

De acuerdo con el brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, comandante del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, durante 2025 se han logrado resultados destacados sobre las incautaciones:

90.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

97.000 kilogramos de marihuana.

14.000 kilogramos de pasta base de coca.

2.200 laboratorios inhabilitados.

52.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína líquida, equivalentes a 40.000 kilogramos de clorhidrato sólido.

"Estas operaciones se concentran en departamentos críticos como Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo. Frente al año 2024, se logró incrementar el esfuerzo y el resultado en un 135%”, dijo el general Ortiz Ramírez.

Además, explicó que el CONAT está integrado por tres Brigadas contra el Narcotráfico, una Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales y una Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, lo que permite ejecutar operaciones simultáneas contra múltiples eslabones del narcotráfico.

Fuente: Sistema Integrado de Información