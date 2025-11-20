Tesla hizo su entrada formal al mercado colombiano, un hito que posiciona al país como el mercado número 50 de la compañía a nivel mundial y como su segundo destino en Sudamérica.

Tesla debutó oficialmente en Colombia con la apertura de su primer centro de experiencia en Bogotá y la presentación de los modelos Model 3 y Model Y. La marca anunció precios desde $109.990.000, la instalación de supercargadores en Bogotá y Medellín y un segundo centro en Medellín. Las primeras entregas se realizarán entre enero y febrero de 2026.

Lea también: Familia de patrullero secuestrado en el Cauca convoca marcha para exigir su liberación

Karen Scarpetta, country manager de Tesla para Colombia, destacó que esta llegada responde al crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica en el país.

“Colombia tiene una de las tasas de adopción más altas de la región. Eso nos motivó a dar este paso y a traer un ecosistema completo que transforme la forma en que nos movemos”, afirmó.

Le puede interesar: ¿Pueden despedir a un trabajador con contrato indefinido? Esto dice un experto

Para la compañía, el ingreso al mercado colombiano no solo implica vender vehículos, sino construir infraestructura, experiencia y un modelo de servicio directo.

“Hoy estamos celebrando el primer centro de experiencia aquí en el centro comercial Andino en Colombia, pero también estamos celebrando que la semana entrante, en paralelo, queremos llegar a nuestro primer centro de experiencia en el centro comercial El Tesoro en Medellín”, dijo.

¿Cuánto cuestan y qué modelos?

En esta primera fase, Tesla presentó los modelos Model 3 y Model Y, que estarán disponibles en varias versiones con autonomías que van desde 460 hasta 660 kilómetros. Los precios arrancarán desde $109.990.000, lo que, según Scarpetta, busca abrir la puerta a más familias colombianas interesadas en sumarse a la movilidad eléctrica.

La llegada de Tesla también contempla un despliegue de infraestructura clave. Durante el evento se anunció que Bogotá y Medellín contarán con las primeras estaciones de supercarga en menos de tres meses, lo que permitirá recargar un vehículo al 100 % en cerca de 20 minutos.

Paralelamente, en los próximos días se inaugurará un segundo centro de experiencia en el centro comercial El Tesoro, en Medellín.

Llegada de vehículos

Scarpetta explicó que la operación en Colombia se dará sin intermediarios, con compra directa, centros de entrega y centros de servicio que empezarán a habilitarse durante 2026. Las primeras entregas para quienes reserven su vehículo están previstas entre finales de enero y febrero del próximo año.

Con su llegada, Tesla busca sumarse al impulso que ya tiene la movilidad eléctrica en Colombia y consolidar un nuevo estándar tecnológico.

Fuente: Sistema Integrado de Información