Colombia brilla en los Juegos Bolivarianos 2025: oro en voleibol sala y liderato en el medallero

La delegación colombiana continúa dejando huella en los Juegos Bolivarianos 2025.Tras una jornada cargada de emoción y victorias, sumó una nueva gloria con el oro en voleibol sala masculino. Con este título, Colombia refuerza su hegemonía en el medallero general, consolidándose como gran favorito para cerrar la cita deportiva como campeón absoluto.

El logro del equipo de voleibol no solo celebra la destreza deportiva, sino el esfuerzo, cohesión y determinación de un grupo que supo dominar en la cancha.

Un triunfo contundente sobre Venezuela

La noche del martes 2 de diciembre de 2025 quedará marcada en la memoria del país: la Selección Colombia masculina de voleibol sala derrotó con gran ventaja a Venezuela con un marcador de 3-0, asegurando el oro en esta disciplina.

El triunfo no fue casual. El equipo colombiano mostró un juego sólido: saque poderoso, defensa consistente y ataques letales. Desde el primer set dejaron claro su dominio y mantuvieron la intensidad hasta el final. Con este oro, no solo se honra el pabellón nacional, sino que se demuestra que Colombia está lista para brillar en las grandes ligas del vóley continental.

Le puede interesar:¿Rumba hasta las 5 a.m.? Bogotá evalúa nuevas condiciones para ampliar horarios