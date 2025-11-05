El Ministerio de Salud anunció que mediante el CONPES 4170, se estableció una hoja de ruta para que Colombia recupere la capacidad de producir sus propias vacunas.

El documento según la cartera proporciona soberanía sanitaria con el propósito de fortalecer la producción nacional de medicamentos, sueros y tratamientos contra el cáncer, garantizando que los colombianos tengan acceso oportuno, a precios justos y con calidad cien por ciento nacional.

Destacó que este plan contempla una inversión estratégica de $1,37 billones, que se ejecutará entre 2026 y 2035, orientada al fortalecimiento de la infraestructura, la transferencia tecnológica y el desarrollo del talento científico nacional.

“Con estos recursos, se impulsará la creación y modernización de plantas de producción farmacéutica en distintas regiones del país, reduciendo la dependencia de la importación de medicamentos y consolidando a Colombia como un referente en innovación y capacidad científica en América Latina”, dijo el Ministerio.

Indicó que se buscará devolverle al país la capacidad de producir lo que salva vidas. “Hoy comenzamos a escribir una nueva historia para la salud de todos los colombianos”, afirmó el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien destacó que, este avance permitirá reducir los tiempos de acceso a medicamentos esenciales y garantizar su disponibilidad incluso en situaciones de crisis, como las vividas durante la pandemia ocasionada por COVID-19.

