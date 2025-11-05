La Policía Nacional de Colombia conmemora 134 años de historia, y debido a esta importante fecha, en todo el territorio colombiano se realizan diferentes ceremonias de homenaje, y en Santander no se dejó pasar por alto esta fecha especial.

El 5 de noviembre de 1891, mediante el Decreto 1000 expedido por el entonces presidente Carlos Holguín Mallarino, nació la Policía Nacional de Colombia como una institución civil dedicada a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

Por un total de 134 años, esta institución se ha mantenido firme, con miles de uniformados que han entregado su vida y sus mejores años para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todo el pueblo colombiano.

Ceremonia en Bucaramanga

La Catedral de la Sagrada Familia, ubicada en el centro de Bucaramanga, fue escogida para realizar la ceremonia de celebración por los 134 años de historia de la Policía Nacional en territorio santandereano.

En la ceremonia participaron el comandante de la Policía en Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar, el secretario del Interior de Santander, Óscar Eduardo Hernández Durán, el secretario del Interior de Bucaramanga, Reynaldo Rojas Suárez, el director del Área Metropolitana de Bucaramanga, John Manuel Delgado Nivia, el alcalde (designado) de Girón, Fredy Cáceres Arismendy, y el secretario del Interior de Floridablanca, Andrés Norberto Ardila Pérez.

"Junto a la Policía Metropolitana de Bucaramanga participamos en una eucaristía, elevando nuestras plegarias por todos los hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio, la protección y la seguridad de los colombianos. Seguimos fortaleciendo nuestra misión con honor, disciplina y amor por la patria”, indicó el Departamento de Policía de Santander mediante las redes sociales.

“Llevo 32 años sirviéndole al país, sirviéndole a la institución, enamorado cada día más de esta sagrada institución, que tanto nos ha dado a mí y a mi familia, que me ha permitido superarme y sacar adelante a mis hijos. Entonces el día de hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando arduamente por la seguridad de todos los habitantes del área metropolitana”, manifestó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía de Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, en conversación con Alerta Bucaramanga, dijo lo siguiente: “Ya 29 años en la institución, con el compromiso diario de trabajar por la seguridad de los santandereanos, de esos 78 municipios que tiene la responsabilidad el Departamento de Policía de Santander, con los 2.420 uniformados que hacen parte de esta unidad policial, que todos los días se levantan con el único propósito de servir, ayudar y garantizar convivencia y seguridad ciudadana”.

Fuente: Alerta Santanderes