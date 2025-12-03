Colombia tendrá un nuevo buque para operaciones marítimas y atención de emergencias naturales

En el marco de Expodefensa 2025, que se desarrolla en Corferias, Colombia busca nuevas alianzas para el desarrollo de estrategias de defensa y seguridad nacional.

Con la partición de más de 250 empresas de 28 países, el evento está enfocado en acercar a los expertos en el sector de seguridad con nuevos sistemas y desarrollos tecnológicos.

Es por ello que Colombia, de la mano del Ministerio de Defensa, la Armada Nacional, Cotecmar y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, firmaron un convenio para la construcción de un nuevo buque.

¿Para qué será el buque?

En diálogo con LA FM, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, resaltó la importancia de este proyecto.

"Es un convenio para construir un buque de desembarco anfibio que tiene la capacidad de transportar 230 toneladas. Es un buque que va a ser dual. Además de poder transportar tropas y hacer un asalto anfibio, también puede transportar logística para atención de desastres", dijo el ministro Sánchez.

Según el jefe de la cartera de Defensa, este buque "está pensado principalmente para atender eventos en la Costa colombiana, en La Guajira y en el Pacífico".

Así las cosas, se espera que este nuevo buque se construya en un año y medio, y que permita la adquisición de nuevas capacidades y la generación de nuevos empleos.

