Hijo de Giovanny Ayala es rescatado en zona rural del Cauca tras 14 días de secuestro

La pesadilla vivida por la familia del cantante Giovanny Ayala llego a su fin: su hijo, Miguel Ayala, fue liberado sano y salvo después de 14 días de cautiverio en una zona rural del departamento del Cauca. La operación, liderada por el GAULA de la Policía Nacional junto con unidades especializadas del Estado, terminó con éxito.

El joven y su mánager, también liberado, fueron encontrados en un campamento rústico en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra luego de ser secuestrados el 18 de noviembre mientras transitaban por la vía Panamericana.

Un viaje que terminó en tragedia

El 18 de noviembre, Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, fueron interceptados por hombres armados cuando viajaban por un transporte particular rumbo al aeropuerto de Cali desde Popayán. En un punto cercano a Cajibío, en la vía Panamericana, los obligaron a desviarse hacia una zona rural y desaparecieron por completo.

Desde ese momento, la familia emprendió una angustiosa espera. El cantante Giovanny Ayala utilizó redes sociales y convocó a cadenas de oración, velatones y pedidos de apoyo público, pidiendo respeto por la vida de su hijo y del mánager.

La situación generó conmoción en el mundo del entretenimiento y entre seguidores del artista, quienes se sumaron al clamor por su liberación.

