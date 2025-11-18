El Instituto Nacional de Salud (INS) señaló que Colombia continúa consolidándose como referente regional en salud pública, tras recibir por sexto año consecutivo la confirmación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) sobre la eliminación de la transmisión endémica de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC).

La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Pava, celebró el anuncio y resaltó que este resultado es producto del esfuerzo continuo de las entidades territoriales de salud, así como del compromiso de los equipos de vacunación, vigilancia epidemiológica y laboratorios públicos de salud.

"Este logro es resultado del esfuerzo, compromiso y dedicación de las entidades territoriales, y del trabajo coordinado y sostenido de los equipos de vacunación, vigilancia epidemiológica y laboratorio", afirmó.

La funcionaria precisó que la ratificación fue otorgada nuevamente por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación (RVC), instancia encargada de verificar el cumplimiento de los estándares epidemiológicos, de vigilancia y de laboratorio necesarios para sostener este estatus en los países de las Américas.

La directora subrayó que la labor conjunta del país ha permitido fortalecer la prevención, garantizar la detección temprana de casos sospechosos y asegurar una respuesta oportuna ante cualquier alerta.

Agregó que "esas acciones integrales" han sido determinantes no solo para alcanzar la eliminación, sino para sostenerla en el tiempo.

Pava reiteró que el INS continuará orientando y acompañando técnicamente a las entidades territoriales para reforzar las medidas de prevención y control, consolidar los avances alcanzados y garantizar la sostenibilidad de la eliminación de estas enfermedades prevenibles por vacunación.

Vigilancia intensificada

En paralelo al anuncio, el INS confirmó que tiene listo el esquema de vigilancia intensificada para la temporada de fin de año, un periodo históricamente crítico por los riesgos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica. “No queremos más personas quemadas”, enfatizó Pava.

También destacó que se vigilará:

- Intoxicaciones con fósforo blanco, que en años recientes han provocado fallecimientos.

- Intoxicaciones por metanol en bebidas alcohólicas adulteradas.

La directora del INS anunció que este año se implementará de manera activa la Vigilancia Basada en la Comunidad (VBC), una estrategia que permitirá que las personas reporten directamente eventos de importancia en salud pública desde sus entornos.

Para ello, la comunidad contará con una aplicación móvil que funciona sin conexión a internet y que ampliará la capacidad de detección y el tiempo de respuesta de las autoridades sanitarias. “Será la comunidad la que reporte directamente, serán nuestros ojos”, concluyó.

