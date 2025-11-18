El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que la economía colombiana registró un crecimiento anual de 3,6% en el tercer trimestre de este año, impulsada principalmente por actividades de salud, educación, comercio y manufacturas. En lo corrido del 2025, el PIB acumula una variación de 2,8%.

Crecimiento trimestral: las actividades que más aportaron Según el informe, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,6% frente al mismo periodo de 2024.

El Dane señaló que los sectores con mayor contribución fueron los relacionados con administración pública, educación y salud, que crecieron 8,0%, y expresaron que “estas actividades aportaron 1,3 puntos porcentuales a la variación anual”.

Otro de los motores fue el comercio, el transporte y el alojamiento, que presentaron una variación de 5,6%. De acuerdo con la entidad, “este grupo de actividades contribuyó con 1,2 puntos porcentuales”. Las industrias manufactureras crecieron 4,1%, con una contribución de 0,5 puntos porcentuales al resultado general.

Crecimiento en lo corrido del año llega a 2,8% Entre enero y septiembre de 2025, el PIB acumula un crecimiento de 2,8% frente al mismo lapso de 2024.

El Dane indicó que el comercio, el transporte y el alojamiento aumentaron 5,1%, y que “estas actividades aportaron 1,0 puntos porcentuales a la variación del año corrido”. También se destacó el comportamiento de los sectores de administración pública, educación y salud, que crecieron 4,4%, con un aporte de 0,7 puntos porcentuales.

Por su parte, el agro mostró una variación de 4,1%, y según la entidad, “su contribución fue de 0,4 puntos porcentuales”. Comportamiento frente al trimestre anterior En comparación con el segundo trimestre del año, el PIB en su serie ajustada por estacionalidad y calendario aumentó 1,2%.

Las actividades de administración pública, educación y salud crecieron 3,4%, mientras que las actividades financieras lo hicieron 2,3% y las manufactureras 1,5%.

El Dane señaló que “el crecimiento trimestral refleja una dinámica positiva en varios sectores, particularmente en los servicios sociales y en la industria”.

