La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) señaló que ha enfrentado un aumento sin precedentes en los intentos de ciberataques, alcanzando un pico de 53 millones entre finales de abril y mayo de 2025.

Colpensiones informó que todos estos ataques fueron detectados y bloqueados oportunamente, sin que se presentara afectación alguna a la información los afiliados a la entidad, como tampoco la información de las personas que están pensionadas.

La entidad explicó que ese fenómeno forma parte de una ola internacional de ataques automatizados, reportada por organismos como Microsoft Threat Intelligence, Check Point Research, Fortinet, el CSIRT-GOV y el CAI Virtual de la Policía Nacional, que han identificado una intensificación de las amenazas dirigidas principalmente a entidades financieras y gubernamentales.

Tras este informe de las autoridades, Colpensiones implementó una serie de acciones preventivas y correctivas como el fortalecimiento de firewalls, la actualización de plataformas de detección y prevención de intrusos (IPS), el uso de mecanismos de sandboxing, y el monitoreo permanente 24/7 de su infraestructura tecnológica a través del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).

“Gracias a estas medidas, los intentos de intrusión descendieron a 19,9 millones en junio, lo que demuestra la efectividad del plan de respuesta temprana y la coordinación con sus proveedores de red y servicios de ciberseguridad”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Colpensiones también explicó que las amenazas y ataques cibernéticos fueron neutralizados de forma oportuna. “Todas las amenazas fueron detectadas y neutralizadas de manera eficaz, garantizando la continuidad operativa y la protección de la información”, concluyó la entidad..

Fuente: Sistema Integrado de Información