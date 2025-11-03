Afinia anunció importantes trabajos de optimización en la red eléctrica que se realizarán entre el 3 y el 9 de noviembre, afectando con cortes programados a varias zonas urbanas y rurales de Bolívar, Magdalena y Sucre.

La empresa mencionó que estos trabajos buscan fortalecer el suministro eléctrico para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio en beneficio de miles de usuarios.

Esta es la programación de los cortes

Martes 3 a jueves 6 de noviembre (Línea 556, Línea 531):

- De 7:00 a.m. a 4:00 p.m. habrá interrupciones en circuitos ubicados en zonas urbanas y rurales de Magangué, Mompox, Cicuco, Pinillos, Talaigua Nuevo, San Fernando y Margarita. En Magdalena se afectarán poblaciones como Santana, Santa Bárbara de Pinto, Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista y San Zenón. En Sucre en Buenavista, San Pedro, Numancia, y otros corregimientos.

Lea aquí: Brasil da luz verde a exportación de piña fresca desde Colombia

Viernes 7 de noviembre:

Circuito San Juan Nepomuceno 2: 8:20 a.m. a 5:00 p.m., barrios Centro, La Bodega, Hurpango, El Recreo, Guamal, Veredas Guapango y Perico.

Circuito Ternera 14 en Cartagena: 7:00 a.m. a 6:00 p.m., calle 26 con carrera 71, barrio El Socorro.

Sábado 8 de noviembre:

Circuito San Jacinto 2: 8:00 a.m. a 4:20 p.m., barrios 8 de Diciembre, 17 de Octubre, San Rafael, La Variante, La Gloria, Marbella, Loma del Viento, Barrio Arriba, San Lucas, El Centro, La Isla, La Campesina y alrededores carretera Carmen-San Jacinto.

Circuito San Juan Nepomuceno 2: 7:50 a.m. a 5:00 p.m., barrios Barranquilla, Silencio, Los Nogales, Urbanización El Valle, La Paz y San Pedro.

Línea 582: 8:00 a.m. a 1:00 p.m., Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo y corregimientos (Cañabrava, Pozo Azul, Santo Domingo, Arrayanes, San Isidro, San Francisco, Los Canelos, San Benito).

Domingo 9 de noviembre:

Circuito Cosquique 2 y 3: 6:30 a.m. a 5:00 p.m., Cartagena en Mamonal, Arroz Barato, Albornoz, Puerta de Hierro, Policarpa, Lo Amador, y Kilómetro 7 Terminal Marítimo.

Circuitos Banco I, II, III, IV, Sur de Bolívar:6:00 a.m. a 12:00 p.m., zona urbana y rural del municipio El Banco (Magdalena).

Lea aquí:Ganadoras del traje artesanal en el Reinado de la Independencia de Cartagena 2025

Interrupciones adicionales:

Línea 573: 6:00 a.m. a 12:00 p.m., municipios Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio, Guamal, San Martín de Loba.

Línea 595: 6:00 a.m. a 12:00 p.m., zona urbana y rural de Tamalameque, Pailitas, Regidor, Rio Viejo, Arenal del Sur, Morales con sus corregimientos. Incluye zonas como Mata de Caña, Antequera, Puerto Boca, Las Brisas, Pasacorriendo, Pueblo Nuevo, La Paz, Riviera y más.

Circuito Marialabaja 2: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., Maria La Baja - San Onofre, corregimientos Manguma, San Antonio, Labarces y Boca Cerrada.

Circuito San Juan Nepomuceno 2: 8:00 a.m. a 5:18 p.m., barrio La Mochila, carrera 12 desde calle 14 hasta 19, barrio Arriba en San Juan Nepomuceno.

Recomendaciones

Afinia recuerda a los usuarios que pueden reportar eventos y consultar la programación de cortes a través de la línea telefónica 115, la aplicación móvil afiniaapp, y en el canal oficial de WhatsApp "Afinia trabajos programados Bolívar". También se puede consultar toda la información en el portal www.afinia.com.co.

Estas acciones forman parte de la estrategia para robustecer la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro más seguro y estable en la región Caribe del país.

Se recomienda a los usuarios tomar previsiones durante las horas de interrupción y mantenerse informados para evitar contratiempos.

Con esta programación, Afinia invita a la comunidad a planear con anticipación y aprovechar los canales oficiales para estar al tanto de avances y restablecimientos en el servicio eléctrico en Bolívar, Magdalena y Sucre.

Fuente: Alerta Caribe