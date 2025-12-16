El Distrito de Bogotá reforzó el control en las vías de la ciudad. A través de su Secretaría de Movilidad incorporó 11 paneles solares que detectan la velocidad de todos los vehículos.

Estos dispositivos fueron instalados en cuatro corredores viales con el objetivo de controlar el exceso de velocidad de los vehículos que circulan por las principales avenidas de la capital del país.

Los paneles se ubicaron en corredores estratégicos como la NQS, la Avenida El Dorado y la Autopista Norte, puntos clave del tráfico bogotano.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, estos dispositivos no generan comparendos. Su función principal es informar y alertar a los conductores cuando superan el límite de 50 kilómetros por hora en los corredores principales.

En este sentido, los paneles —que funcionan con energía solar— muestran en su tablero la placa del vehículo y la velocidad a la que circula.

Cuando el conductor excede el límite permitido, el sistema emite una señal visual con una carita roja, indicando que debe reducir la velocidad. Una vez el vehículo desciende por debajo de los 50 km/h, la señal cambia a una carita amarilla.

“Buscamos que con el apoyo de la tecnología y la pedagogía logremos disuadir y generar un mejor comportamiento por parte de los conductores frente al límite de velocidad”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Además, los dispositivos serán monitoreados por expertos en movilidad, quienes harán seguimiento al comportamiento de los conductores durante sus recorridos por las vías principales de la ciudad.

Según la Secretaría de Movilidad, esta estrategia hace parte del plan de seguridad vial del Distrito, cuyo objetivo es reducir el número de fatalidades por siniestros viales. En este plan también cumplen un papel clave las cámaras de control y las acciones de cultura y pedagogía ciudadana.

Fuente: Sistema Integrado de Información