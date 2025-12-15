Ana Ligia Mora Martínez, candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, ha presentado una propuesta contundente: la creación y puesta en marcha del Primer Escuadrón Antipólvora de Colombia, con sede en Medellín, como modelo a seguir a nivel nacional.

Esta iniciativa integral busca combatir las graves afectaciones a la salud pública, la seguridad ciudadana y el bienestar animal que genera el uso indiscriminado de pirotecnia, especialmente durante la temporada navideña.

El uso de pólvora en Colombia sigue dejando un doloroso saldo cada Navidad, con cientos de personas quemadas, incluidos menores de edad. Sin embargo, la propuesta de la candidata Mora Martínez también pone el foco en el impacto devastador sobre la fauna doméstica y silvestre.

Se refieren a casos crueles, como el de una perrita en Guarne que sufrió un infarto fulminante por las detonaciones mientras amamantaba a sus cachorros, evidenciando el estrés extremo, la desorientación y las muertes que sufren los animales por el estruendo.

La estrategia central de la candidata defensora de los animales es la creación de un Escuadrón Antipólvora que estaría integrado por un equipo multidisciplinario, incluyendo miembros de la Policía, el Ejército, la Secretaría de Medio Ambiente y autoridades de gobierno. Este cuerpo élite estaría encargado de la prevención, respuesta y atención inmediata a los casos reportados por la ciudadanía, asegurando una intervención rápida en situaciones que ponen en riesgo la vida y el bienestar colectivo. Esta estructura busca pasar de la sanción reactiva a una prevención activa y coordinada.

Además de la acción en campo, la candidata Ana Ligia Mora anunció que radicará un proyecto de ley en el Congreso de la República para fortalecer la legislación vigente. Aunque existe la Ley 2224 de 2022 con multas para la venta a menores y el uso no autorizado, la norma “sigue siendo insuficiente” y contiene vacíos que facilitan el uso ilegal de la pólvora.

El proyecto buscará tipificar el uso indebido de pólvora como un delito, elevando estas conductas a una categoría penal para establecer controles más estrictos que cierren las puertas a esta práctica peligrosa y protejan la vida, la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos y animales.

