¿Cómo matricular tu carro en Bogotá y librarte del pico y placa de los sábados?

La Secretaría de Movilidad revela los siete pasos clave para esquivar legalmente el pico y placa. ¿Qué debes hacer? Te contamos.

Pico y placa los sábados: cómo matricular tu carro en Bogotá y olvidarte de la restricción

Bogotá se prepara para un cambio importante en la movilidad: a partir de 2026, los vehículos que no estén matriculados en la ciudad tendrán pico y placa incluso los sábados. 

Una medida que busca ordenar el tránsito y reducir la congestión, pero que podría complicarle la vida a quienes circulan por la capital con carros de otras ciudades. Sin embargo, hay una solución clara y legal para esquivar estas restricciones: trasladar la matrícula de tu vehículo a Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) lo confirmó y explicó que este beneficio aplicará a todos los propietarios que realicen la radicación de su vehículo en la ciudad y cumplan con sus obligaciones como SOAT vigente, revisión técnico-mecánica al día e impuestos pagos.

