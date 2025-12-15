¿Cómo saber si estoy siendo estafado por WhatsApp? 5 señales de alerta

La llegada de la prima navideña, uno de los ingresos más esperados por los trabajadores en Colombia, también marca un aumento en las estafas digitales, especialmente a través de WhatsApp.

Delincuentes aprovechan este periodo de mayor movimiento de dinero para engañar a las personas con mensajes fraudulentos que buscan vaciar cuentas bancarias, billeteras digitales o robar información personal.

Falsos mensajes de bancos y billeteras digitales

Durante la temporada de pago de la prima, se incrementan los mensajes que simulan provenir de bancos y plataformas como Nequi, Daviplata o entidades financieras. Los estafadores alertan sobre supuestos bloqueos de cuentas, movimientos sospechosos o “verificación obligatoria” tras el pago de la prima.

El objetivo es llevar a la víctima a enlaces falsos donde entregan sus datos o claves.

Premios, bonos y ayudas inexistentes

Otra modalidad frecuente en diciembre es la promesa de bonos navideños, mercados, giros o auxilios especiales. Los mensajes suelen circular por cadenas de WhatsApp o enlaces que aparentan ser oficiales. En Colombia, ninguna entidad pública ni privada entrega la prima o beneficios económicos solicitando información por esta aplicación.

Suplantación de familiares en momentos clave

Con más dinero disponible, los delincuentes intensifican la suplantación de familiares. Aprovechan la urgencia propia de la temporada, compras, viajes o celebraciones, para pedir transferencias inmediatas. En muchos casos, alegan accidentes, problemas de salud o fallas con tarjetas justo después del pago de la prima.